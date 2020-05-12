روسيا تجرى أكثر من 5.8 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا

تجاوز عدد الاختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، التي أجرتها السلطات الصحية في روسيا حتى الآن 5.8 مليون اختبار.

وقالت الهيئة الروسية لحماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، إنها أجر

وفيما تم تسجيل 10899 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يجعل العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد يتجاوز مثيله في بريطانيا ويصل إلى 232243 وهي ثالث أكبر حصيلة إصابات في العالم.

وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 107 حالات إلى 2116.وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها العديد من الدول لاحتوائه، وتخطت حصيلة الإصابات بالوباء حاجز الـ4 ملايين، بينما تجاوز عدد الوفيات 286 ألف حالة. وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان: تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يصل إلى 3721، وقررت الحكومة الإسبانية وضع كل القادمين من الخارج اعتبارا من 15 مايو في حجر صحي لمدة أسبوعين

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ت خلال الـ24 ساعة الماضية 168 ألف اختبار للكشف عن الإصابة.

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