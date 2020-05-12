صيدلاني يبتكر خلطة عشبية لمواجهة"كورونا" فمات بها وتسبب في نقل مديره إلى المستشفى

ابتكر صيدلاني، يدعى سيفانيسان، خلطة عشبية ظنا منه أنها ستكون علاجا لكورونا، فتسببت في مقتله ونقل مديره إلى المستشفى بعد تجربتها، الدكتور سيفانيسان، وبحسب ماذكره موقع إذاعة "مونتيكارلو" الفرنسية، يعمل لدى شركة مختصة بالأعشاب الطبية في الهند.وقد جرب مع مديره خلطة مؤلفة من مزيج أكسيد النيتروجين ونيترات الصوديوم، داخل منزل في مدينة تشيناي الهندية.

الطبيب اشترى المكونات من السوق المحلية، وطور تركيبته بعد إجراء عمليات بحث على الإنترنت، وقام بتجربتها مع مديره.. فكانت النتيجة وفاته ونقل المدير إلى المشفى، دون معرفة الأسباب الرئيسية لذلك.يذكر أن عدد الإصابات في الهند بلغ حوالي 60 ألفاً حتى يوم أمس، مع فرض تدابير عزل مشددة.

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