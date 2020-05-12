أسباب توتر الرجل في العلاقة الزوجية حسب شهر ميلاده

تمر بعض الأيام على الزوجين فيحكم التوتر وتحلّ المشاكل بينهما، خاصة في يومنا هذا بسبب الحجر المنزلي. لذا تعرفي إلى الأسباب التي ستسبب التوتر لزوجك حسب شهر ميلاده:

يناير

يؤثر انتشار فيروس كورونا على الحياة الزوجية وخصوصاً اذا كانت الزوجة من مواليد شهر يناير. فهي مغامرة وتشعر بالملل خلال وقت قصير. ولهذا من الطبيعي ان تظهر التذمر وعدم الرضى خلال الحجر المنزلي. وهو ما يمكن ان يشعر الزوج بالانزعاج مع مرور الوقت.

فبراير

تعتبر المرأة مولودة فبراير من اكثر النساء حباً لاستقلاليتها. ولهذا يمكن ان يؤثر عليه سلباً وجود الزوج في المنزل لمدة طويلة. وهكذا لن تجد الوقت الكافي للاهتمام بنفسها او للتأمل او للقيام بنشاطات تحبها. ويمكن عدم شعورها بالرضى ان ينعكس سلباً على علاقتهما.

مارس

تتسم امرأة شهر مارس بالحس الابداعي وبالقدرة على ايجاد الحلول للكثير من المشاكل. لكنها تبالغ في الاهتمام بالتفاصيل وتطرح على الشريك الكثير من الاسئلة بشأنها وهو ما يمكن أن يشعره بالغضب.

ابريل

لا يمر اي امر بالنسبة الى امرأة ابريل مرور الكرام. فهي تحب التفكير في كل الامور بعمق. وهو ما لا يمكن فعله دائماً في مرحلة الحجر المنزلي حيث يشعر الجميع بالضيق والخوف وعدم القدرة على الصبر والتحمل. فهذا يؤثر سلباً على الحياة الزوجية.

مايو

تعتبر الزوجة المولودة في شهر مايو الأكثر قدرة على منح العاطفة والمشاعر الجيدة للأشخاص المحيطين بها. لكنها تبالغ احياناً في اظهار اهتمامها وهو ما يمكن ان يحوله من فعل ايجابي الى آخر سلبي وخصوصاً اذا كان موضوعه هو الزوج.

يونيو

من ابرز صفات امرأة يونيو القدرة على اضفاء اجواء المرح في كل الاوقات والظروف. لكن في حالة الحجر المنزلي قد لا يكون الزوج مستعداً لتقبل المزاح. ولهذا عليها اختيار الوقت المناسب لذلك كي لا تسود بينهم اجواء التوتر.

يوليو

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تمتلئ مولودة يوليو بالحيوية والطاقة. ولهذا تبدي استعدادها الدائم في كل الاوقات للقيام بالنشاطات والاعمال. لكن ليس عليها ان ترغم زوجها على مشاركتها كل ما تقوم به فقد لا يرغب في ذلك وخصوصاً في حال كان يعيش مرحلة من البطالة والمشاعر السلبية.

اغسطس

التوازن في التفكير هو من ابرز صفات المرأة المولودة في شهر اغسطس. فهي عقلانية وجدية. لكن عليها في هذه الظروف البحث احياناً عن بعض اسباب المرح التي يمكن ان تدفع الزوج الى تحمل هذه المرحلة من دون تذمر.

سبتمبر

تولد في هذا الشهر عادة المرأة الحساسة والعاطفية. فهي تتعاطف مع كل من يحتاج الى ذلك. ولهذا من النادر ان تسود اجواء التوتر بينها وبين شريك حياتها حتى في مرحلة العزل الصحي المنزلي.

اكتوبر

يعتقد الجميع ان مولودة اكتوبر تتسم بالبرود والتكبر. والسبب انها دائمة الصمت ولا تعبر عن افكارها ومشاعرها بصراحة، علماً ان ما يدفعها الى ذلك هو الخجل والطبع الهادئ. وهو اكثر ما يجذب زوجها اليها وما عليها المحافظة عليه في زمن الوباء منعاً لحدوث اي توتر.

نوفمبر

هي امرأة اجتماعية وتحب التواصل وكريمة ولهذا يمكن الاعتماد عليها من اجل ايجاد سبل التسلية خلال اتباع قواعد الحجر المنزلي. وهو ما يبعد علاقتها بالشريك تماماً عن اي توتر.

ديسمبر

تتسم مولودة هذا الشهر بالتحفظ والقدرة على حفظ الاسرار والتكتم. ولهذا لا تميل الى التحدث الى اشخاص آخرين وحتى الى الزوج. وهو ما يمكن ان يشعره بالتوتر في فترة الحجر المنزلي وينعكس بطريقة سلبية على الحياة الزوجية في هذه الظروف الاستثنائية.

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