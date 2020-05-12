شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنصح بتناول العصائر الطبيعية خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

الخليج 365ًا لجهود وزارة الصحة واستمرارًا لرسائلها التوعوية، فقد قدّمت عدد من النصائح للصائمين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حملتها #صم_بصحة التي أطلقتها بالتعاون مع سابك.

ونصحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في منصتها للتوعية “عش بصحة” وحسابها في “تويتر” كافة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم بإستبدال المشروبات الصبغية عالية السكريات والسعرات الحرارية بالعصائر الطبيعية ذات القيمة الغذائية العالية.

وأكدت على أهمية الحرص على تناول وجبة السحور لأنها تمد الجسم بالطاقة خلال نهار رمضان لافتةً أن رمضان الصحي يعتمد على التغذية المتوازنة والنشاط البدني، كما دعت الصحة إلى تنظيف الأسنان مرتين على الأقل يوميًا بعد الإفطار وبعد السحور.

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