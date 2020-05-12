الإمارات: 32 ألف فحص تكشف عن 783 إصابة بكورونا.. وشفاء 631

الخليج 365الثلاثاء 2020/5/12 02:10 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، الثلاثاء، إجراء 32 ألف فحص لكورونا المستجد، ضمن توسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة.
وكشفت الوزارة عن 783 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 19,661 حالة.
كما أعلنت عن حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 203 حالات.
ولفتت الوزارة في بيان، إلى شفاء 631 حالة جديدة لمصابين وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 6,012 حالة.
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