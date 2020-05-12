20 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل.. والإجمالي 16526

سجلت إسرائيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ساعات الليلة الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 16526 حالة.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، الثلاثاء، إنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.

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وأضافت الوزارة أن 67 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وأن 52 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة، فيما يعيش 57 من المصابين على أجهزة التنفس.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن 11956 من إجمالي عدد المصابين تماثلوا للشفاء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها شهر آذار/مارس الماضي.

