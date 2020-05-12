إليك أبرز النقاط في الجسم التي تساعد على تخفيف الوزن بسرعة (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يعتبر الوخز والضغط بالإبر تقنيتين من الطب الصيني التقليدي تساعدان على تخفيف عدد كبير من المشاكل الصحيّة فضلا عن دورهما الفاعل في خسارة الوزن.

وهناك أمر لابد من التنبه إليه وهو أن الطريقة الأفضل لخسارة الوزن مبنية على واقع أن كل عضو من أعضاء الجسم مرتبط مباشرة بنقاط محددة عن طريق قنوات الطاقة.

وتعتبر الإبر الصينية علاجًا تقليديًّا يتم فيه إدخال إبرٍ رفيعةٍ في نقاطٍ محددةٍ بالجسم بمختلف أنحائه بحوالي 1/4 إلى 1/2 بوصة، وذلك بهدف التأثير على تدفق الطّاقة عبر الجسم وتحسينها، فهي تساهم في تعزيز فقدان الوزن عن طريق تنظيم الغدد الصماء العصبيّة، ولكن ينصح بضرورة اتّباع نظام غذائي صحّي وتغيير نمط الحياة المتّبع لملاحظة التأثير المطلوب.

لذلك إذا كنت من الأشخاص الذين يبحثون عن خسارة الوزن فليس عليك سوى الضغط على نقاط أربعة من أجل تسريع عملية خسارة الوزن:

- دلكوا المنطقة الموجودة بالقرب من الأذن تسرّعون عملية الأيض. لذلك من المفضل تدليك هذه المنطقة من الأذن خلال 3 دقائق على الأقل 3 مرّات في اليوم مع الضغط بلطف وباستمرار على الأذن.

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- حفزوا المنطقة بين الأنف والشفة العلوية مرّتين في اليوم لمدّة 5 دقائق ما يساعدكم على السيطرة على جوعكم وعلى قلقكم.

- دلكوا المنطقة الموجودة تحت ذراعكم من مرتين إلى 3 مرّات في اليوم خلال دقيقة على الأقل، فتحرّرون الرطوبة والحرارة الزائدتين الموجودتين في الجسم من خلال تحفيز أداء الأمعاء.

- دلّكوا النقطة تحت عظم الرضفة من الجهة الخارجة من الساق.

وكل يوم في المساء (ولكن ليس قبل النوم مباشرة لأنكم قد تصابون بالأرق) من أجل خسارة الوزن (حوالى 500 غ في الأسبوع). عليكم أن تدلّكوا هذه النقطة لمدة 5 دقائق 9 مرّات لكلّ ساق. ستشعرون بالانزعاج أثناء الضغط ولكن لا تقلقوا "هذا الانزعاج يدلّ على أنكم ستحصلون على نتائج مرضية".

الفيديو المرفق، يعرض خلاله الأخصائي في علاج الجسد والعقل ديفيد أبو خليل أهم النقاط المتواجدة في الجسم والتي تؤدي إلى فقدان الوزن.