شكرا لقرائتكم خبر عن الحامل المصابة بكورونا تبتعد بخطوة عن الإصابة بمضاعفات الفيروس الحادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث إلى أن النساء الحوامل ليس لديهن خطر أكبر للإصابة بفيروس كورونا COVID-19 الحاد من النساء الأخريات.

ووفقا لبيانات مستشفيات هيئة الصحة البريطانية NHS تم إدخال حوالي 427 من الأمهات الحوامل إلى مستشفيات مع الفيروس التاجي المهدد للحياة بين 1 مارس و 14 أبريل، وكانت هناك واحدة فقط من بين كل 10 بحاجة للعلاج في وحدة العناية المركزة ، وهي ليست أعلى من الرقم بالنسبة للنساء في سن الإنجاب غير الحوامل.

ويشير التقرير الذى نشرته جريدة " الديلى ميل" البريطانية، إلى أن الأمهات الحوامل لم يكن أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد نتيجة فيروس كورونا، على الرغم من إدراجهن في قائمة الأشخاص الضعفاء، وبشكل عام ، تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بعدوى عندما تكون حاملاً بسبب التغيرات في نظام المناعة.



التدخين وعلاقته بكورونا

كما نظر البحث في أطفال الأمهات المصابات بـ COVID-19 ، ووجدوا أن واحدًا من كل أربعة أطفال يولدون مبكرًا، وتوفي 5 أطفال - فقط ثلاثة منهم يمكن أن يقول الباحثون أن الفيروس لم يساهم فى موتهم.

وحتى الآن، لا يوجد دليل يشير إلى أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي من عامة السكان، ومع ذلك ، بسبب التغيرات في الجهاز المناعي ، فقد تم التكهن بأن النساء الحوامل قد يكونن أكثر عرضة للإصابة الشديدة.

Advertisements

لذلك ، طلبت الحكومة من جميع النساء الحوامل أن يكونوا أكثر صرامة في ممارسة البعد الاجتماعي، ويعتقد أن الدراسة هي أول دراسة واسعة النطاق تبحث في الحمل وصلته بـ COVID-19.

أجرى باحثو أكسفورد ذلك إلى جانب الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء الدراسة، حيث تم جمع بيانات المرضى للدراسة من جميع المستشفيات الـ 194 في المملكة المتحدة .

تم إدخال ما يقرب من 430 امرأة حامل إلى المستشفى مصابين لفيروس كورونا COVID-19 على مدى 6 أسابيع ، والتي قدر العلماء أنها حوالي 4.9 لكل 1000 امرأة حامل.

ووجدوا أن واحدة من كل 10 نساء في المستشفى تحتاج إلى رعاية وحدة العناية المركزة ، والتي لا تختلف بشكل كبير عن النساء غير الحوامل ، وكانت النساء حاملات في الأسبوع 34 في المتوسط ​​عندما تم إدخالهن إلى المستشفى ، مما يشير إلى أن النساء في المراحل المتأخرة من الحمل أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19.

كما أن احتمال دخول النساء الحوامل المصابات بحالات طبية سابقة إلى المستشفى كان بنسبة 52 %، وارتفاع ضغط الدم هو الأكثر عرضة للخطر.