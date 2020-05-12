شكرا لقرائتكم خبر عن الأبحاث تتواصل لاكتشاف طرق جديدة يهاجم بها فيروس كورونا الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك اعتراف واسع النطاق من قبل الكثير من الأطباء بأن الفيروس التاجي الجديد لا يمكن التنبؤ به أكثر بكثير من فيروس الجهاز التنفسي البسيط، التى غالبًا ما يهاجم الرئتين، ولكن أثبت كورونا كل يوم أنه من الممكن يمكن أن يضرب أيضًا أي مكان من الدماغ إلى أصابع القدم.

و يركز العديد من الأطباء وفقا لتقرير جريدة " washingtonpost" على علاج التفاعلات الالتهابية للفيروس وقدرتها على التسبب في الجلطات الدموية ، حتى عندما يكافحون لمساعدة المرضى على التنفس.



كيف يهاجم فيروس كورونا

وتسرد قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية بالفعل أكثر من 14600 ورقة بحثية عن فيروس كورونا "كوفيد 19"، حتى وكالات الصحة العامة الرئيسية في العالم ، بما في ذلك مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC ، غيرت باستمرار نصائحها لمواكبة التطورات الجديدة.

أظهرت أكثر من أربعة أشهر من الخبرة السريرية عبر آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية أن العامل الممرض يقوم بأكثر من غزو الرئتين، قال ديفيد رايش ، طبيب التخدير القلبي ورئيس مستشفى جبل سيناء في مدينة نيويورك: "لم يكن أحد يتوقع مرضًا لا يناسب نمط الالتهاب الرئوي وأمراض الجهاز التنفسي".

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ويهاجم الفيروس القاتل القلب ، ويضعف عضلاته ويعطل إيقاعه ، كما أنه يصيب الكليتين بشدة لدرجة أن بعض المستشفيات تفتقر إلى معدات غسيل الكلى، و يزحف على طول الجهاز العصبي ، ويدمرحواس الذوق والرائحة ويصل أحيانًا إلى الدماغ، كما أنه يخلق جلطات دموية يمكن أن تقتل بكفاءة مفاجئة وتلهب الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم.

يمكن أن يبدأ بعدة أعراض أو لا شيء على الإطلاق ، ثم بعد أيام ، يضغط الهواء من الرئتين دون سابق إنذار، يصيب كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة والبدانة بشكل كبير، كما أنه يؤذي الرجال أكثر من النساء ، ولكن هناك أيضًا علامات على أنه يعقد الحمل.

في الأيام الأولى من تفشي المرض ، ركزت معظم الجهود على الرئتين حيث يصيب سارس - CoV - 2 كل من الجهاز التنفسي العلوي والسفلي ، ويعمل في نهاية المطاف في عمق الرئتين ، ويملأ الأكياس الهوائية الصغيرة بالخلايا والسوائل التي تعيق تدفق الأكسجين.

ثم بعد ذلك وجد الأطباء أن الفيروس يلحق اضرر بالأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى جلطات يمكن أن تتراوح من الميكروسكوب إلى الحجم الكبير، وقد عانى المرضى من السكتات الدماغية والانسداد الرئوي حيث تنفصل الجلطات وتنتقل إلى الدماغ والرئتين.

وأظهرت دراسة نشرت في مجلة لانسيت الطبية البريطانية أن هذا قد يكون لأن الفيروس يستهدف مباشرة الخلايا البطانية التي تبطن الأوعية الدموية.

ثم أكتشفوا أنه يسبب رد فعل مبالغ فيه من الجهاز المناعي للجسم ، والتى تسمى عاصفة من "السيتوكينات" القاتلة التي تهاجم خلايا الجسم مع الفيروس أثناء سعيه للدفاع عن الجسم من الغزاة.