شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أكثر من 65% من مصابى فيروس كورونا فقدوا حاسة الشم والتذوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن أكثر من 65 % من الأشخاص الذين ثبت اصابتهم بالفيروس التاجى يعانون من فقدان حاسة الشم والتذوق، حيث تم الابلاغ عن العرض و تمت إضافته مؤخرا إلى قائمة علامات الإصابة بالعدوى فى مراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها.

باستخدام تطبيق لتتبع الأعراض تابع الباحثون في جامعة هارفارد وكلية كينجز كوليدج في لندن أكثر من 2.6 مليون شخص ، ويقدرون أن 17 بالمائة منهم على الأرجح مصابون بفيروسات تاجية، وجد العلماء أنه في المملكة المتحدة ، كانت جميع الأعراض العشرة التي طلبها التطبيق مرتبطة باختبار إيجابي في نهاية المطاف لفيروس التاجي ، بينما في الولايات المتحدة ، تم ربط فقدان الرائحة والتذوق ، والتعب وتخطي الوجبات بالاختبارات الإيجابية.

سيصبح تتبع أعراض الفيروس التاجي وتحديد الإشارات المبكرة للعدوى أمرًا مهمًا بشكل متزايد لمنع أو تقليل الموجة الثانية مع إعادة فتح البلدان وتظهر حاسة الشم المفقودة كمتنبئ محتمل للعدوى.

عندما أصاب الفيروس التاجي الولايات المتحدة لأول مرة ، حذر مركزالسيطرة على الأمراض من أن الأعراض الرئيسية هي الحمى والسعال وضيق التنفس، في حين أن هذه لا تزال علامات تروي للفيروس ، فقد يعلم الأطباء أن المرضى قد يعانون من مجموعة واسعة من الأعراض.

استخدم العلماء بيانات عن 2618926 شخصًا قاموا بتنزيل تطبيق دراسة أعراض COVID لتقييم الأعراض التي قد تكون تنبؤية باختبارات إيجابية، لقد طلبوا من هؤلاء المشاركين الإبلاغ عن أعراضهم والتغيرات في حالتهم وأي نتائج اختبار على أساس يومي.

حتى وقت قريب ، كان مركز السيطرة على الأمراض يدرج فقط ثلاثة أعراض لفيروس كورونا على موقعه على الإنترنت وهى"حمى، سعال، ضيق التنفس".

وفي أواخر الشهر الماضي ، وسعت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها قائمتها لتشمل العلامات التالية"القشعريرة،ألم فى العضلات،صداع، التهاب الحلق،فقدان للطعم والرائحة".

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ومن الأعراض التي سُئل عنها المشاركون: فقدان الرائحة والوجبات التي تم تخطيها والتعب والحمى والسعال المستمر والإسهال والهذيان وضيق في التنفس وآلام في البطن وألم في الصدر.

من بين أكثر من 2.6 مليون مستخدم ، طور 805753 مشاركًا أيًا من هذه الأعراض ، وفقًا للدراسة المنشورة في Nature Medicin ، وفي نهاية المطاف ، أثبتت النتائج الإيجابية لفحص الفيروس التاجي ما مجموعه 7،178 شخصًا شاركوا في الدراسة،ولكن بناءً على الأعراض التي تم الإبلاغ عنها ، توقع العلماء أن يكون لدى 140.000 - أو 17 % - من المشاركين COVID-19 ويصل ذلك إلى معدل إصابة مماثل لما يقترحه اختبار الأجسام المضادة حتى الآن.

في مدينة نيويورك ، حوالي 20 % تم اختبارها حتى الآن تحتوي على أجسام مضادة ، مما يشير إلى أنها مصابة بالفيروس التاجي، في ولاية نيويورك ، يبلغ المعدل حوالي 15 %.

ولم تكن الأعراض التي تنبأت في وقت مبكر ممن قد يكون لديهم فيروس تاجي هي الأعراض التي تم النظر إليها كمؤشرات منذ بداية الوباء.

وقال أحد مؤلفي الدراسة الرئيسيين ، الدكتور أندرو تشان ، لصحيفة DailyMail.com: "عندما انتشر الوباء لأول مرة من بلدان أخرى ، كان معظم القلق بشأن الحمى وأعراض الجهاز التنفسى،الحمى ليست شائعة كما قد تظن ، ونعتقد أن ذلك قد يكون عرضًا يحدث في وقت متأخر جدًا من المرض."

وبدلاً من ذلك ، كان فقدان حاسة الشم هو أكثر الأعراض التنبؤية لاختبارات فيروسات التاجية الإيجابية، ومع ذلك ، فإن معظم الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم في نهاية المطاف بإيجابية من المحتمل أن يكون لديهم فيروس تاجي لديهم أعراض متعددة.

وقال إن هذا الفهم المتأخر للأعراض المبكرة مثل فقدان الرائحة يعني بالتأكيد أن العديد من حالات فيروسات التاجية لم يتم تشخيصها مبكرًا في هذا الوباء.

قالت الدكتورة تشان: "الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض أو الذين يعانون من أعراض خفيفة هؤلاء الناس ليسوا لسوء الحظ قادرين على معرفة أنهم مصابون بالعدوى وهم معرضون بشدة لخطر انتشارها"، سيكون الاختبارهوالطريقة الواضحة والأكثر موثوقية لهؤلاء الأشخاص لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالفيروس التاجي وقد يكونون معديين للآخرين.

"نظرًا للثغرات الحالية في الاختبار وإلى أن يصبح الاختبار أكثر انتشارًا ومتاحًا ، نحتاج إلى استخدام وسائل أخرى لتحديد الأماكن التي قد تكون فيها العدوى أكثر نشاطًا.