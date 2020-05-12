شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تعقم قناع الوجه المصنع من الأقمشة فى المنزل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل ارتداء قناع الوجه وحده كاف؟ لا، فلا تزيد الأقنعة القذرة من خطر الإصابة بفيروس COVID-19 فحسب ، بل تزيد من العدوى أيضًا، لذا يجب تعقيم أقنعة الوجه بانتظام للتأكد من نظافتها.

خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم يشيدون بأقنعة النسيج أو الأقنعة محلية الصنع لأنها ليست قاسية على الجلد مثل الأقنعة الجراحية. كما أن تنظيفها أسهل نسبيًا.لذا نعرض فى التقرير التالى وفقا لموقع " Onlymyhealth.com" أسهل الطرق لتعقيم أقنعتك.





كم مرة يجب أن ننظف الأقنعة؟تأكد من عدم مغادرة منزلك دون إخفاء وجهك، فإذا كان ذلك ممكنًا ، قم بتغطية وجهك بالكامل باستخدام وشاح، لأن ارتداء القناع أمر لابد منه للحماية من الإصابة بفيروس كورونا القاتل،لان الوقاية الان هي الحل الوحيد للهروب من هذا الوباء العالمي.

يقترح الخبراء أن نقوم بتنظيف القناع المصنع من الاقمشة بعد كل استخدام، إذا لم يكن للاستخدام مرة واحدة ، يجب عليك تعقيمها يوميًا، كما أن تحتفظ بعدد من 2-3 أقنعة لاستخدامها بالتناوب.



طرق تنظيف قناع الوجه المصنوع من النسيج في المنزلفيما يلي بعض الطرق السهلة والفعالة لتنظيف وتعقيم أقنعة النسيج وتجهيزها لإعادة استخدامها، ولكن لاحظ أن هذه الطرق مناسبة لأقنعة القماش أو القماش فقط، ولكن لا يفترض أن يتم تنظيف الأقنعة الجراحية بهذه. طرق تنظيف قناع الوجه المصنوع من النسيج في المنزلفيما يلي بعض الطرق السهلة والفعالة لتنظيف وتعقيم أقنعة النسيج وتجهيزها لإعادة استخدامها، ولكن لاحظ أن هذه الطرق مناسبة لأقنعة القماش أو القماش فقط، ولكن لا يفترض أن يتم تنظيف الأقنعة الجراحية بهذه.





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الغليانأسهل طريقة لتنظيف قناع القماش هي الغليان، ففي وعاء ، اغلي الماء وضع أقنعة الوجه، ثم قم بغليها لمدة 5-6 دقائق ثم صفيها، ويمكنك إضافة بضع قطرات من ديتول أو مطهر سريري للحصول على نتائج أفضل، ومع ذلك ، هناك جانب سلبي من هذه الطريقة أنه بعد بضع عدة مرات من الغليان ، قد يبدأ القماش في التلف. تمامًا مثل مدى تأثير الغسيل المتكرر على جودة القماش ، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص القناع.



غسله فى الغسالةإذا كان لديك كومة من الملابس المتسخة لغسلها ، أضف الأقنعة المتسخة بالمغسلة. ومع ذلك ، لا تغسل الأقنعة بالملابس التي يتم ارتداؤها داخل المنزل، حافظ على غسل كلا منها بشكل منفصل، لمنع انتقال أي عدوى. اغسل القناع مع الملابس الخارجية، واسكب بعض المطهرات أثناء غسل الغسيل واغسلها دائمًا بالماء الدافئ أو الساخن. يعمل المنظف بشكل أفضل مع الماء الساخن على قتل الفيروس والبكتيريا حيث يتم تعطيل معظمها في درجات حرارة عالية. غسله فى الغسالةإذا كان لديك كومة من الملابس المتسخة لغسلها ، أضف الأقنعة المتسخة بالمغسلة. ومع ذلك ، لا تغسل الأقنعة بالملابس التي يتم ارتداؤها داخل المنزل، حافظ على غسل كلا منها بشكل منفصل، لمنع انتقال أي عدوى. اغسل القناع مع الملابس الخارجية، واسكب بعض المطهرات أثناء غسل الغسيل واغسلها دائمًا بالماء الدافئ أو الساخن. يعمل المنظف بشكل أفضل مع الماء الساخن على قتل الفيروس والبكتيريا حيث يتم تعطيل معظمها في درجات حرارة عالية.





الماء الساخن والمبيضطريقة أخرى لتعقيم أقنعة وجهك دون غليها هي وضعها في محلول من الماء الساخن والمبيض.

اصنع محلولًا باستخدام مسحوق التبييض والماء الساخن أو الدافئ بنسبة 1: 4، ثم انقع أقنعة وجهك المتسخة في هذا المحلول لمدة 5 دقائق ثم اغسلها بالماء العادي للتخلص من المبيض المتبقي على القماش، ويجف في ضوء الشمس والاستخدام

التخزين الصحيح مهمقد يتم التعقيم ولكن للحفاظ عليها آمنة ، يجب عليك تخزين الأقنعة المعقمة في حقيبة قفل بسحاب حتى الاستخدام، وهذا يضيف حماية إضافية له.