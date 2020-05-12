إنفوجراف.. معلومة طبية رمضانية.. فوائد تناول الموز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى سلسلة معلومة طبية رمضانية أبرز الفوائد الصحية الناتجة عن تناول الموز وفقا لموقع " healthline". -الموز يقوى المناعة لأنه غنى بعناصر هامة. -يحتوى على البوتاسيوم فيعمل على تنظيم ضغط الدم. Advertisements -تنشيط الذاكرة وتقويتها، وتنشيط خلايا المخ. -الحفاظ على صحةالجهاز الهضمى .

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