شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاق المدارس.. كيف تضعين روتين صحى لتغذية أطفالك دون سمنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بقاء الأطفال في المنزل بعد إغلاق المدارس تزداد احتمالية إصابتهم بالسمنة، حيث أظهرت الأبحاث السابقة أن الأطفال يميلون إلى زيادة الوزن خلال أشهر الصيف عندما لا يكونون في المدرسة، لذا كيف يمكن للآباء منع الأطفال من زيادة الوزن أثناء فترة البقاء في المنزل، هذا ما نتعرف عليه وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

كيف تضعين روتين صحي لتغذية أطفالك دون سمنة؟وضع خطة للوجبات

قالت اختصاصية التغذية بمستشفى كلايفند كلينيك، جوليا زومبانو إن إعداد خطة وجبات عائلية لليوم يمكن أن يجعلها بداية جيدة لجميع أفراد الأسرة.

وأوضحت احرصي على وجبة الإفطار للأطفال في أول ساعتين من الاستيقاظ ولا تؤجليها لوقت متأخر.

الاحتفظ بجدول وجبات

إنها فكرة جيدة أن تتتبعي متى يأكل الجميع خلال النهار، بما في ذلك البالغين. من الأفضل التأكد من أن الأطفال لديهم ما يأكلونه كل أربع إلى خمس ساعات.

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دوّني الوقت الذي تناولوا فيه وجبة الإفطار، ووقت تناول الوجبة الخفيفة والوجبات الرئيسية.

راقبي ما يأكله الأطفال

نريد التأكد من حصول الأطفال على وجبات متوازنة، مع الكثير من الخضار، ركزى حقًا على مكونات الوجبات كونها مصدرًا للبروتين وفاكهة وخضروات وجزء الخضار يجب أن يكون أكبر من جزء اللحم والفاكهة أو النشا.

يمكنك أيضًا توفير بعض خيارات الوجبات الخفيفة الصحية، وتقسيمها إلى أوعية بحيث لا يأكل الأطفال أشياء تزيد وزنهم.

وجبة خفيفة صحية قبل النوم بساعتين

قدمي للأطفال وجبة خفيفة صحية مثل التفاح أو أعواد الكرفس مع زبدة الفول السوداني الطبيعية أو كوب من الحليب قبل موعد النوم بساعة أو ساعتين.