كمبوديا بدون إصابات كورنا منذ 30 يوما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الكمبودية،الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الـ 30 الماضية، مشيرة إلى أنه لم يتبق سوى حالة نشطة واحدة من بين 122 حالة مؤكدة منذ يناير/كانون ثان الماضي.



وقالت الوزارة إنه سمح لرجل ،75 عاما، بمغادرة الحجر الصحي بمستشفى في العاصمة بنوم بنه، كان أول من يثبت إصابته بالفيروس في منتصف مارس/ آذار الماضي بعد أن ثبتت سلبية اختباراته مرتين.

وأشارت إلى أن المصاب الوحيد المتبقي في الحجر الصحي بكمبوديا هي امرأة، 36 عاما، أصيبت بالفيروس في أواخر مارس الماضي، ولم تبلغ السلطات عن أي وفيات نتيجة ذلك المرض التنفسي.

Advertisements

ولا تزال المدارس والحانات والمسارح وأماكن أخرى مغلقة، كما يظل السفر إلى البلاد مقيدا للأشخاص القادمين من فرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وفي نيوزيلندا، أعلنت السلطات عدم تسجيل أي إصابات جديدة بكورونا ،الثلاثاء، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس.

وتبدأ نيوزيلندا هذا الأسبوع في الخروج التدريجي من تدابير الإغلاق التي استمرت لمدة سبعة أسابيع، وذلك بعد وقف تفشي الوباء.