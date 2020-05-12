شكرا لقرائتكم خبر عن متأفورش فى أكل رمضان.. اعرف أضرار الإفراط فى تناول الطعام على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حلويات واكلات دسمة من بعد الفطار حتى السحور"، ففى شهر رمضان يكثر البعض من تناول الاطعمة والاكلات المختلفة خوفا من الجوع الشديد اثناء فترة الصيام، ولكن يؤثر ذلك على صحة الجسم ويسبب اضرار كثيرة، لذلك ينصح بعد الافراط فى تناول الطعام فى رمضان.

وحسب ما ذكره موقع insider فإن اضرار الافراط فى تناول الطعام على صحة الجسم هى:

-يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى ارتفاع كبير في مستويات السكر في الدم لأن جسمك يبدأ في الإفراط في التعويض وإنتاج الأنسولين أكثر من المعتاد مما يسبب الشعور بالعطش والصداع والتعب والارهاق الشديد.

- الافراط فى تناول الطعام يؤثر على صحة الجهاز الهضمى والمعدة ويسبب الانتفاخ والحموضة وحرق المعدة.

Advertisements

-تناول الطعام بكثرة يعمل على زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم لذلك ينصح بالحد من تناول الطعام بين الفطار والسحور وتقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة.

-الافراط فى تناول الطعام يزيد من خطر الاصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكر والقلب.

-تناول الطعام يؤثر على صحة الجهاز العصبى والتركيز والشعور بالتعب والكسل الشديد.

لذك ينصح بعدم الافراط فى تناول الطعام مع الحد من تناول الاطعمة الدسمة والحلويات واستبدالها بالفواكه والخضروات.