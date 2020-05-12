تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت الشوكولاتة بالكرز

المقادير

- بسكويت دايجستف : كوب (بالشوكولاتة / مطحون)

- الزبدة : 50 غم (مذوبة)

- الشوكولاتة : ربع كوب (مذوبة)

- جبن كريمي : علبة (طري)

- سكر البودرة : نصف كوب

- كرز : كوب (طازج) الطريقة: 1. اخلطي الزبدة مع البسكويت المطحون ورصي الخليط في صينية التارت جيداً. 2. اخفقي الجبن الكريمي مع السكر حتى يصبح المزيج ناعماً. 3. أضيفي الشوكولاتة المذوبة وحركي حتى تتجانس المكونات. Advertisements 4. ضعي المزيج فوق طبقة البسكويت وأدخليه للثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم. 5. زيني وجه الطبق بالكرز وقدميه. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى طبقات البسكويت بالكريمة والفواكة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة بالصوص

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