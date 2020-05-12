تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتي فور العيد

المقادير

- للتزيين :

مربى الفراولة : نصف كوب

الشوكولاتة : كوب (مذابة)

فارماسيلي شوكولاتة : كوب

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب

- طحين : كوب

- الفانيليا : ملعقة كبيرة (سائلة)

- سكر : كوب (مطحون)

- البيض : 1 حبة

الطريقة:

1. في العجانة الكهربائية، ضعي الزبدة، والسكر المطحون، واخلطي.

2. زيدي الفانيلا السائلة، والبيضة، مع الاستمرار في الخلط، حتى يتشكل لديك خليط متجانس ومتماسك.

3. أضيفي كوب الطحين، واعجني مرة أخرى.

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4. ضعي الخليط بالقمع الخاص لتشكيل البيتي فور، واصنعي عدة أشكال من البيتي فور داخل صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة.

5. أدخلي حبات البيتي فور للفرن على درجة حرارة 180 لمدة 12 دقيقة.

6. للتزيين: ادهني حبات البيتي فور بمربى الفراولة، وغطيها بالشوكولاتة المذابة، وبالفارماسيلي بنكهة الشوكولاتة أو بحسب الرغبة.

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