المقادير

- سمن : كوب (سائل ومخلوط بملعقة زبدة)

- سكر البودرة : كوب

- طحين : 2 كوب

- فستق حلبي : كوب (للتزيين)

- بياض البيض : 1 حبة

- فستق حلبي : نصف كوب (مبشور) الطريقة: 1. تخفق السمنة مع السكر البودرة ويضاف عليها الطحين وتعجن جيداً. 2. تشكل كرات صغيرة وتزين بالفستق الحلبي، وتدهن كرات الغريبة ببياض البيض، ويوضع عليها الفستق الحلبي المبشور. Advertisements 3. تخبز بالفرن لمدة عشر دقائق على درجة حرارة 120 وتقدم. قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بسبوسة بالطحينية وجوز الهند تعرفي علي طريقة تحضير قطايف بالفستق الحلبي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير غريبة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.