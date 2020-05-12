تعرفي على طريقة إعداد وتحضير آيس كريم الموز بزبدة الفول السوداني

المقادير

- الموز : 4 حبات (مهروسة ناعم جداً ومفرزة ليلة كاملة)

- زبدة الفول السوداني : ربع كوب

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة) الطريقة:

1. اخلطي الموز المهروس والمجمد مع زبدة الفول السوداني والزبدة والقرفة في محضرة الطعام حتى تتمازج المكونات ويصبح المزيج كريمي. 2. أعيدي الخليط للفريزر لحين التقديم. 3. عند التقديم اسكبي بواسطة ملعقة البوظة وزيني بقطع الموز أو صلصة الشوكولاتة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك الموز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب القرفة بالعسل

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