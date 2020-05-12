تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المعمول بحشو الجبن

المقادير

- العجينة :

سميد ناعم : كوب ونصف

طحين : 2 ملعقة كبيرة

سكر : 2 ملعقة كبيرة

المحلب : 4 ملعقة صغيرة

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

ماء الزهر : 4 ملاعق كبيرة

- الحشوة :

جبن موزاريلا : كوب (أو القشقوان، مبشورًا)

- للتزيين :

سكر البودرة : حسب الرغبة

الطريقة:

1. لإعداد العجينة: يُخلط السميد والطحين والسكَّر والمحلب معًا، جيِّدًا. ثمَّ، تُضاف الزبدة إلى هذا الخليط، الذي يُعجن جيِّدًا. تُترك العجينة لستِّ ساعات، جانبًا.

2. بعد انقضاء الوقت المذكور، يُصبُّ ماء الزهر على العجينة، التي تدعك مجدَّدًا، فتُكوَّر على هيئة كرات متساوية الحجم.

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3. يمدُّ كلُّ كرة من العجين، فيُحشى بالجبن في المنتصف، ويُغلق بقطعة أخرى من العجين. تُكرَّر العمليَّة، حتَّى نفاذ كمِّ العجين.

4. توزَّع كرات العجين المحشوَّة بالجبن، في صينيَّة خاصَّة بالفرن، وتُخبز على حرارة 180 درجة مئويَّة، لنحو نصف ساعة.

5. طريقة التقديم: يُقدَّم هذا الصنف من المعمول ساخنًا، بعد نثر بودرة السكَّر عليه.

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