تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قوارب الكوسا باللحم المفروم والجبن

المقادير

- الكوسا : كيلو (بحجم وسط)

- لحم مفروم : نصف كيلو

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : ملعقة كبيرة (مهروس)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (مبشور)

- عصير الطماطم : كوب (مخفّف بالماء ومضاف إليه مكعّب من مرقة الدّجاج)

- الزيت النباتي : كوب (للقلي)

- صلصة البشاميل : 2 كوب (جاهزة)

الطريقة:

1. قومي بغسل الكوسا جيداً وقصِّ الرّؤوس والأطراف.

2. شقّي الكوسا إلى نصفين عرضيين.

3. فرّغي الكوسا من اللّب وأتركيه جانباً.

4. في مقلاة تحتوي على زيتٍ نباتي إقلي قوارب الكوسا واتركيها جانباً حتّى تقومين بإعداد حشوة اللّحم.

5. في مقلاة على النّار أضيفي قليلاً من الزّيت، ثمّ أضيفي البصل والثّوم وقلّبي قليلاً حتّى يتحمّر البصل ويذبل.

6. أضيفي اللّحم المفروم وقلّبيه حتّى يتغيّر لونه، واتركيه حتّى ينضج على درجة حرارة منخفضة ليتمّ إستوائه.

7. بعد إستواء اللّحم أضيفي البقدونس المفروم وقلّبي المكوّنات معاً.

8. قومي بحشو قوارب الكوسا بملئها بحشوة اللّحم، أتمّي العمليّة حتّى تنهي حشو القوارب جميعها.

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9. أعدّي البشاميل بوضع الزّبدة والدّقيق في قدرٍ على النّار، قلّبي الدّقيق حتّى يتشبّع بالزّبدة تماماً.

10. أضيفي الحليب وقلّبيه بهدوء دون إنقطاع حتّى يثخن البشاميل.

11. تبّليه بالملح والفلفل الأسود وجوز الطّيب المبشور.

12. صفّي قوارب الكوسا في صينيّة بايركس وأضيفي عليها كوب الطّماطم المخفّف بالماء والمذوّب فيه مكعّب مرقة الدّجاج.

13. صبّي البشاميل برفق فوق قوارب الكوسا، وأنثري فوقها جبنة الموزاريلا.

14. أدخليها الفرن على حرارة 200 درجة مئويّة لمدّة ثلث ساعة، ثمّ حمّريها من الأعلى وقدّميها ساخنة.

15. يمكنك حشو قوارب الكوسا بحشواتٍ مختلفة كاعيش الغراب والفراخ والبصل، أو بالخضار المشكّلة، أو بالأرز مع الخضار، ولكِ الخيار.

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