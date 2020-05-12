تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة مشوية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم مفروم : 500 غراماً

- البصل : 1 حبة (مبشور)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم ناعم)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: 1. اخلطي اللحم المفروم مع البصل المبشور والبقدونس حتى تتجانس المكونات. 2. ضعي مزيج اللحم في طبق وامزجي اللحم مع الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة وقلبي جيداً. 3. اصنعي دوائر متوسطة السماكة من اللحم وضعيها في طبق فرن مدهون بالقليل من الزيت. Advertisements 4. أدخلي الطبق لفرن على حرارة 200 واشويها لمدة 25 دقيقة أو حتى ينضج اللحم مع الحرص على تقليب اللحم على الجهتين أثناء الشوي. 5. قدميها ساخنة إلى جانب السلطة أو الشوربة حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلمون بالبهارات الهندية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج فيليه بالفطر والبصل

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