تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبسة الروبيان

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الروبيان : 500 غراماً (كبير الحجم / مقشر ومنظف)

- أرز بسمتي : 2 كوب (مغسول ومنقوع)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الفلفل الأخضر : قرن (مفروم)

- طماطم : 2 حبة (مفرومة)

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- لومي : 1 حبة

- القرفة : عود

- هيل : 4 حبات

- القرنفل : 2 عود (مسمار)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بهار كبسة : ملعقة صغيرة

- الماء : 4 اكواب

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

الطريقة: 1. ضعي الزيت في قدر سميك غير لاصق على نار متوسطة. 2. أضيفي البصل والزنجبيل وقلبي لمدة دقيقة. 3. أضيفي الفلفل الحار المفروم ومعجون الطماطم وقلبي. 4. أضيفي ملعقة من الكزبرة المفرومة واللومي والقرنفل والملح والفلفل الأسود وبهارات الكبسة وقلبي جيداً. 5. أضيفي الروبيان وعود القرفة وقلبي لمدة دقيقتين. Advertisements 6. أضيفي الطماطم وخففي النار وغطي القدر واتركيه على النار لمدة 20 دقيقة حتى تتسبك المكونات. 7. أضيفي الأرز المصفى وقلبي ثم أضيفي الماء واتركي المكونات تغلي على نار عالية لمدة 5 دقائق ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الأرز. 8. اسكبي الأرز في طبق التقديم وزينيه بالكزبرة الخضراء وقدميه ساخناً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز المقلي بالروبيان تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الكبدة بالطماطم

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