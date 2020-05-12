تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كابلي اللحم

المقادير

- لحم غنم : كيلو

- الأرز طويل الحبة : 2 كوب

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- طماطم : 2 حبة (مفرومة)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- لومي : 2 حبة

- ورق غار : 2 ورقة

- القرفة : عود

- هيل : 5 حبات

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون)

- الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون)

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- ملح الليمون : ملعقة صغيرة

- قشرة البرتقال : 2 حبة

- الماء : نصف كوب (ماء الكادي)

- زبيب : نصف كوب

- الزعفران : قليل

- الزيت النباتي : ربع كوب

- خولنجان : 2 قطعة

الطريقة:

1. سخني الزيت في قدر على النار، وشوحي البصل حتى يذبل قليلاً، ثم أضيفي الثوم.

2. أضيفي البهارات الصحيحة: ورق الغار، والهيل، والقرفة، والخولنجان وحبات اللومي وقلبي.

3. أضيفي قطع اللحمة وقلبيها بباقي المكونات حتى تكتسب نكهة البهارات مدة 3 دقائق ويتغير لونها.

4. أضيفي البهارات المطحونة: ملح الليمون، والفلفل الأسود، والكمون، والكزبرة الناشفة وقلبي المكونات.

5. أضيفي الطماطم المفرومة، وملعقة معجون الطماطم وحركي.

6. أضيفي كمية قشر البرتقال المقطعة وقلبيها مع اللحمة حتى تكتسب النكهة.

Advertisements

7. اغمري اللحمة بالماء واتركيها حتى تستوي.

8. حين التأكد من نضوج اللحمة، نضيف كمية الأرز، ونتركه من 20 - 30 دقيقة على نار هادئة حتى يستوي.

9. مع اقتراب نضوج الأرز، يخلط ماء الكادي مع الزعفران ويرش فوق الأرز بشكل خطوط.

10. نضيف الزبيب بحسب الرغبة، ويقدم ساخناً.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير العجين بالبيض واللحم

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة بصوص الطماطم والكاري