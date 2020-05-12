تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الهريس السعودي

المقادير

- الدجاج : 800 غم (أو لحم بالعظم)

- القمح : 2 كوب (حبوب القمح الكامل)

- البصل الابيض : 1 حبة (مقطع مكعبات ناعمة)

- القرفة : 2 عود

- ماء ساخن : 2 ليتر (مغلي)

- ملح : حسب الرغبة

- حليب بودرة : نصف كوب

الطريقة:

1. تغسل حبوب القمح الكامل وتنقع في ماء حار لمدة ساعة.

2. يقطع البصل ناعم.

3. يقطع الدجاج الى أرباع وينزع عنه الجلد والدهن.

4. في قدر يوضع الدجاج وحبوب القمح الكامل والبصل والقرفة.

5. يصب عليها الماء المغلي وترفع على نار عالية لمدة خمس دقائق.

6. تزال الشوائب من الوجه كلما ظهرت.

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7. نخفض النار ونتركها على نار هادئة لمدة ثلاث ساعات مع التحريك بين الحينة والأخرى.

8. في منتصف الوقت، يزال الدجاج من القدر حتى يسهل استخراج العظم، ثم يرجع لحم الدجاج في القدر وتقلب بالمضرب حتى يتفتت اللحم.

9. في آخر ربع ساعة، يضاف الحليب البودرة والملح ويقلب جيداً وتترك خمس دقائق.

10. تغرف في أواني التقديم ويصب على الوجه بعض من السمن وتقدم.

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