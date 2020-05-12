تعرف علي أهم وأبرز فوائد المشمش المجفف

يقدم في سلسلة معلومة طبية في رمضان أبرز فوائد المشمش المجفف الذى يعد أحد مكونات الخشاف في شهر رمضان، وفقاً لما ذكره موقع apricotpower ونتعرف علي فوائد المشمش المجفف في هذا الإنفوجراف... ليه لازم تأكل المشمش المجفف على الفطار؟ 1- غني بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تساعد على الهضم. 2- تحسين صحة العين . 3- الوقاية من هشاشة العظام. 4- يمنع ظهور التجاعيد ويرطب البشرة. Advertisements 5- علاج الأنيميا. 6- ضبط ضغط الدم. 7- تحسين صحة الأمعاء قد يهمك أيضا: دراسات توصي بمجموعة من الفيتامينات للوقاية من مرض الزهايمر أدوية خفض الكوليسترول تُقلل الإصابة ببكتريا ضارّة في الأمعاء

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