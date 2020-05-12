تعرف على تأثير الأحبال الصوتية من الصراخ

الأحبال الصوتية هى أشرطة نسيجية على شكل حرف V، وهناك العديد من الأسباب التى تعرضها للتلف وتتسبب فى تعرضها للالتهابات، وخلال سلسة "س و ج" التى يقدمها اليوم السابع لقرائه، سنتعرف عليها، وفقا لموقع "healthline".

ما العقيدات الصوتية؟

هى شىء صغير يظهر فى الأحبال الصوتية، وتكون شبه رأس الدبوس أو مثل حبة البازلاء، وهى ورم صغير حميد أى ليس ورما سرطانيا.

ما أسباب تكوين العقيدات الصوتية؟

يتعرض البعض للإصابة بالعقيدات الصوتية، نتيجة للتعرض لإجهاد الصوت وكثرة التحدث، والغناء أو الصراخ أو التحدث بصوت عالٍ ولفترة طويلة.

ما الأحبال الصوتية؟

الأحبال الصوتية، هى أشرطة نسيجية على شكل حرف V تمتد إلى منتصف مركز الصوت، فعندما تتحدث أو تغنى، يندفع الهواء من رئتيك إلى الحبال الصوتية ويجعلها تهتز وتصدر الصوت.

ما أضرار الصراخ على الأحبال الصوتية؟

إذا أفرطت فى استخدام صوتك أو استخدمته بشكل غير صحيح، يمكنك تهيج الحبال الصوتية، والتعرض للإصابة بالتهاب شديد فى الأحبال الصوتية، ويزداد فرص تكوين العقيدات.

ما أسباب تكوين العقيدات الصوتية غير الصراخ؟

هناك العديد من الأسباب الأخرى التى تزيد من فرص تكوين العقيدات الصوتية غير التعرض للتحدث بالصوت العالي، أو الصراخ، ومنها:

- التدخين

- شرب الكحول.

Advertisements

- التهاب الجيوب الأنفية

- الحساسية

- شد عضلاتك عندما تتحدث

- الآثار الجانبية للأدوية

- قصور الغدة الدرقية.

ما أعراض الإصابة بالعقيدات الصوتية؟

حدوث تغييرات فى الصوت تعد من أبرز الأعراض، فيصبح الصوت أجش، وخشن، ومتعب.

كثرة التنفس أثناء التحدث التى تعد من أبرز الأعراض.

ويشعر أيضا الأشخاص المصابون بالعقيدات الصوتية بألم شديد فى الرقبة، أو فى الحلق عند التحدث.

قد يهمك أيضا:

دراسة تؤكد أن الفئران تصيب البشر بسلالة جديدة من التهاب الكبد E

تعرف على أهم 8 فحوصات تكشف سرطان الغدة الدرقية