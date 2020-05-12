شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تكيس المبيض ألم في البطن وعدم انتظام الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكيس المبيض يعد من الأمراض التي تصاب بها بعض النساء، ويكون من أسباب تأخر الحمل، وهذه الأكياس تظهر على المبيض وتكون بداخلها سائل بعضها يكون أكياس وظفية أي تحدث خلال الدورة الشهرية، وهذا النوع يختفي من تلقاء نفسه، ولكن إذا كبر لحجم معين يتم استئصاله.

وهناك أنواع أخرى من الأكياء كالأكياس الشوكولاتة، وجميع أنواع الأكياس تتسبب في تأخر الحمل، يجب العلاج علي الفورـ ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع " endocrineweb."، بعض الأعراض التي تتعرض لها الفتيات وتشير إلي إصابتهن بتكيس المبيض، وهي:

-الشعور بألم شديد في الحوض، وهذا الألم يكون شبيه بالثقل أو الم في ناحية المبيض.

-تتعرض بعض الفتيات والنساء إلي كثرةالتبول، وهذا العرض يكون من أعراض تكيس المبيض، ونتيجة لكبر حجم الكيس والضغط علي المثانة.

-الشعور بالم شديد في منطقة الحوض أثناء ممارسة العلاقة الجنسية.

-كثرة الإصابة بالإمساك تعد من أبرز الأعراض التي تشعر بها النساء.

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-عدم إنتظام الدورة الشهرية في المواعيد، أو في الكمية تعد أيضا من أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر.

الإصابة بألم وانتفاخ شديد في البطن، والتعرض للشعور بحرقان شديد في منطقة المريء، أيضا تعد من أبرز الأعراض.

-الشعور بالشبع السريع، فعند تناول أي كمية من الطعام يزداد الشعور بالشبع.

--تتعرض بعض النساء اللاتي تعانين من الإصابة بتكيس المبيض من انخفاض نسبة ضغط الدم، وزيادة عدد ضربات القلب.

وأشار التقرير، أن الأكياس الوظيفية تختفي من تلقاء نفسها عند نزول الدورة الشهرية، ولا تتسبب في الشعور والإصابة بأي قلل علي صحة المرأة، ولكن يجب متابعتها المستمر عن الطبيب.

أما الأنواع الأخرى من الأكياس يجب أيضا المتابعة عند الطبيب لأنها في بعض الأحيان تحتاج للتدخل الجرحي لكي تستطيع أن تقضي عليها وعلاجها، ويتم اللجوء لاختيار العملية في حالة عدم استجابة الجسم للعلاج.