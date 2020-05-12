6 مشروبات وأطعمة تسبب العطش في شهر رمضان

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

عدد موقع “صحتي”، 6 أطعمة ومشروبات تسبب العطش، يمكن للصائم أن يتجنبها من أجل تجنب الشعور بالعطش الشديد أثناء فترة الصيام.

ومن أهم هذه الأطعمة والمشروبات:

الكافيين:

تسبب المشروبات التي تحتوي على الكافيين زيادة إدرار البول الأمر الذي يُقلل من نسبة الماء في الجسم وبالتالي الشعور بالعطش.

الملح:

الملح يزيد الشعوربالعطش بشكل كبير نتيجة ارتفاع تركيزه، وخاصة أن الكثير من الأطعمة تحتاج إلى ملح مثل المخللات والزيتون وغيرها وهذا يسبب الشعور بالعطش خلال النهار.

Advertisements

السكر:

يعمل السكر والحلويات أيضا على زيادة الشعور بالعطش، خصوصا إذا تناولها الشخص على وجبة السحور، تتسبب في تقليل نسبة الماء في الجسم.

التوابل والبهارات:

ينصح بالتقليل من استخدام التوابل والبهارات في الأطعمة التي نتناولها خصوصا على وجبة السحور، لأنها تزيد من امتصاص الجسم.

المشروبات الغازية:

وهي تسبب انتفاخا في البطن وتكون الغازات فيه، وفيها سكريات، وبشكل عام تسبب العطش.

يؤدي تناول المشروبات الغازية إلى الشعور بالعطش.