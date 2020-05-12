إصابات جديدة بكورونا في الصين والمكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت بيانات من لجنة الصحة الوطنية في الصين،الثلاثاء، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 الساعة الماضية بينهم حالة لقادم من الخارج.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات الآن 82919 وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.

وفي المكسيك ، أكدت وزارة الصحة تسجيل 1305 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 الساعة الماضية، إلى جانب 108 حالات وفاة جديدة.

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ووفقا للإحصاء الرسمي فإن هذه الإصابات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36327 و3575 حالة وفاة.

يأتي ذلك في الوقت الذب وجد فيه علماء أدلة على حدوث طفرات في بعض سلالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تشير إلى أن مسبب المرض قد يتكيف مع البشر بعد انتقاله لهم من الخفافيش.

وأظهر تحليل أكثر من 5300 جينوم (تركيب وراثي) للفيروس من 62 دولة أنه على الرغم من استقرار الفيروس إلى حد ما، فإن البعض من سلالاته اكتسبت طفرات كبيرة، بما في ذلك تغيران جينيان يعرفان باسم "بروتين السنبلة أو Spike proteins" الذي يستخدمه الفيروس لإصابة الخلايا البشرية.