"صلاح أبعدني عن ليفربول".. 3 تصريحات قوية لمحرز

أطلق الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عدة تصريحات قوية خلال حديث مفتوح ومباشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام".

الجزء الأبرز من تلك التصريحات تعلق بدور المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في تعطل انتقال محرز لـ"الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وانضم صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو، فيما انتقل محرز صوب مانشستر سيتي من ليستر بصيف 2018 بـ67.8 مليون يورو.

صلاح وفشل الانضمام لليفربول

كان محرز هدفا لكبار أندية إنجلترا، بعد مساهمته الفعالة في تتويج ليستر للمرة الوحيدة في تاريخه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015-2016.

استطاع ليستر الإبقاء على النجم الجزائري رغم الإغراءات التي قدمتها كبرى أندية البريمييرليج ومنها ليفربول الذي أراد مدربه الألماني يورجن كلوب جلبه في صيف 2017، لكن إدارة "الثعالب" أصرت على استمرار اللاعب لموسم آخر.

ويبدو أن ذلك الأمر، جعل الليفر يسرع بعملية اتمام التعاقد مع صلاح، ويستبعد محرز من حساباته بشكل نهائي، وهو ما يؤكده اللاعب الجزائري بنفسه، قائلا: "قبل التوقيع لفائدة مانشستر سيتي، كان هناك اهتماما من ليفربول، ولكن بمجرد أن حصلوا على خدمات محمد صلاح، انتهى الأمر من ناحيتهم".

انتقاد الكاف

يرى محرز أن إقامة كأس الأمم الأفريقية كل سنتين، يضر بسمعة الكرة في القارة السمراء، معربا عن أمله في أن تقام البطولة كل 4 سنوات وخلال فصل الصيف.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعديل مواعيد كأس الأمم الأفريقية بحيث تقام كل عامين في الصيف بدلا من الشتاء، وبالفعل تمت تجربة ذلك في نسخة مصر 2019، التي توج بها "محاربي الصحراء".

لكن سرعان ما تراجع الكاف عن ذلك، وقرر إعادة البطولة لمواعيدها القديمة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى فبراير/ شباط بداية من نسخة الكاميرون 2021، وهو الأمر الذي جعل عدد من مدربي الأندية الأوروبية التي يتواجد بين صفوفها لاعبين من القارة السمراء ينتقدون موقف "الكاف"، لتعارض موعد إقامة البطولة مع المسابقات في القارة العجوز.

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يقول محرز عن ذلك: "دعونا نجعل إقامة كأس الأمم الأفريقية كل أربع سنوات وفي الصيف، لقد كانت التجربة في مصر جيدة، والجو لم يكن حارا بشكل كبير".

وأضاف: "ومن ثم، فإن عودة البطولة للمواعيد القديمة وإقامتها كل سنتين في فصل الشتاء، لا يجعل هناك احتراما كبيرا للكرة الأفريقية".

حديث جوارديولا

خلال حديثه أيضا عبر "أنستقرام" كشف محرز عن كواليس أول حديث له مع جوارديولا وقت أن كان الدولي الجزائري ينشط في صفوف ليستر سيتي، قائلا: "كنت متجها لحجرات الملابس عندما قدم نحوي جوارديولا وأبدى إعجابه الشديد بإمكاناتي، منذ تلك اللحظة فهمت أنه يخطّط للتعاقد معي".

استقر جوارديولا على فكرة التعاقد مع النجم الجزائري، وحاول ضمه في شتاء 2018، لكن إدارة ليستر وضعت عراقيل كثيرة، وأفشلت رحيل محرز لملعب "الاتحاد".

وكان النادي الملقّب بـ"الثعالب" أبدى تمسّكا غير عاديّا بنجمه الجزائري، وهو ما جعل اللاعب يقاطع التدريبات اعتراضا منه على عدم الموافقة على رحيله والانتقال إلى مانشستر سيتي، لكنه قرر العودة بعد فترة وخاض بقية الموسم.

تمرّد محرز أجبر ليستر سيتي على بيعه لمانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي لسنة 2018، في صفقة بلغت قيمتها 67.8 مليون يورو.



وواجه اللاعب الملقّب ب"حروز" صعوبات لفرض نفسه في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، لكنه رغم ذلك لعب دورا في تتويج الفريق الموسم الماضي برباعية الدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة المحترفة والبريمييرليج.



