فوائد زيت جوز الهند على الشعر والبشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيت جوز الهند واحد من الزيوت الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة البشرة والشعر، حيث تحتوى على فيتامين ك وهـ والاحماض الدهنية ، وغيرها من العناصر والفيتامينات التى تعزز صحة الشعر والبشرة .
وحسب ما ذكره موقع prevention فإن فوائد زيت جوز الهند هىفوائد زيت جوز الهند للبشرة
1:يحتوى زيت جوز الهند على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتها، كما يعمل على ترطيب البشرة وعلاجها من الجفاف.
2:يمكن استخدام زيت جوز الهند فى ازالة الماكياج من البشرة والحفاظ على نضارتها وجمالها.
3:يحتوى زيت جوز الهند على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على ازالة الاسمرار من الناتج عن أشعة الشمس الضارة، ويساعد على تفتيحها.
4:استخدام زيت جوز الهند على البشرة يحد من خطر الاصابة بحب الشباب والبقع الداكنة على البشرة.
5:وضع زيت جوز الهند على البشرة يحد من ظهور علامات الشيخوخه مثل التجاعيد والخطوط البيضاء .
6:يحافظ البشرة ويحميها من ظهور الهالات السوداء تحت العين.فوائد زيت جوز الهند على الشعر
1: يحتوى زيت جوز الهند على العديد من الخصائص والمعادن التى تعزز صحة الشعر وتحميه من التلف والتساقط.
2: وضع زيت جوز الهند على الشعر يعمل على تنعيمه وترطيبه وعلاج الجفاف .
3: يغذى الشعر ويقويه ويمنع تلفه، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر والخصائص الهامة للشعر.
4:استخدام زيت جوز الهند على الشعر يعمل على علاج قشرة الشعر.
5: ينصح باستخدام زيت جوز الهند لتعزيز فروة الرأس وعلاج الالتهابات والحكة.
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