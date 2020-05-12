شكرا لقرائتكم خبر عن المتلازمة المرتبطة بالفيروس التاجى تتسبب فى وفاة 3 أطفال بأقل من أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر في الفترة الأخيرة، متلازمة مرتبطة بالفيروس التاجي كورونا، يتعرض للإصابة بها بعض الأطفال، وأعراض هذه المتلازمة تشبه أعراض مرض كاواساكي النادر الذي يصاب به بعض الأطفال، وتكون أعراضه، ارتفاع شديد في درجات حرارة الجسم، وطفح جلدي شديد.

ونشرت جريدة " mirror."، تقرير يفيد أن هؤلاء الأطفال الذين أصيبوا بالمتلازمة السابق أعراضها تسببت في وفاة ثلاثة أطفال في نيويوك بأمريكا، في أقل من أسبوع.



الاطفال

وأشارت الجريدة، أنه توفي ثلاثة أطفال في أقل من أسبوع من حالة التهابية تشبه مرض كاواساكي مرتبطة بالفيروس التاجي، وهذه المتلازمة ، وصفتها السلطات بأنها مثيرة للقلق والخوف، وهي تتسبب في أعراض غريبة، وهي الذي يتسبب ارتفاع في درجة حرارة الجسم لفترات طويلة، وآلام في البطن ، وإسهال .

وقال أندرو كومو ، حاكم نيويورك ، إن هناك طفلين أصيبوا بالفيروس التاجي كورونا وتوفيا في الحال، بينما أصيب ثلاثة أطفال بالمتلازمة، وتعرضوا لشدة أعراض.

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3 اطفال

وأشار كومو ، " أنه في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس التاجي كورونا، ومحاربة البلد في الحد من تفشي هذا الوباء، يظهر مرض غريب مرتبط أيضا بالفيروس التاجي كورونا ، ولكنه يصاب به الأطفال فقط.

وأضاف التقرير الذي نشر خلال الجريدة، أن أكثر من 70 طفلاً أصيبوا بالمرض في نيويورك فقط، وقال كومو أن هذه المتلازمة أنتبه لها السلطات ويجب معالجتها علي الفور .

وأوضحت الجريدة، أن هذه المتلازمة تتسبب في اصابة الطفل بالتهاب في الأوعية الدموية عند الأطفال، وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، ومضاعفات صحية أخري.

ولا يزال العلماء يحاولون تحديد ما إذا كانت المتلازمة مرتبطة بالفيروس التاجي كورونا، لأنه لم يتم اختبار جميع الأطفال المصابين بالفيروس بشكل إيجابي.