ارتفاع إصابات كورونا في السودان إلى 1526

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الاثنين، تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى ارتفاع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس بالبلاد منذ بداية الوباء إلى 1526 إصابة، مؤكدة تسجيل 74 حالة وفاة.

وقالت إن فيروس كورونا انتشر في ولايات السودان الـ18 بعد دخول ولاية النيل الأزرق على خط المواجهة، مشددة على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية للسيطرة على الجائحة.

وتم إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في السودان بمقتضى حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها السلطة الانتقالية، والتي قضت أيضا بوقف الدراسة في جميع المراحل ومنع التجمعات، وحظر تجوال شامل في الخرطوم وجزئي ليلا بالولايات.