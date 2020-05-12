علاجات طبيعية لتورم ما بعد الولادة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاني العديد من السيدات أثناء الحمل وبعد الولادة من بعض التورمات، وغالباً ما تشتكي الحامل من تورم الكاحلين أو الوجه ويستمر هذا التورم إلى ما بعد الولادة، ويضاف إليهم بعد الولادة تورم الأطراف مثل اليدين والقدمين والساقين.

لذلك سنستعرض في السطور القادمة بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في علاجات تورم بعد الولادة، واثناء الحمل أيضاً.

تجنب الوقوف لفترة طويلة

يجب على السيدة الحامل أو التي أنجبت حديثا أن لا تقف على قدميها لفترة طويلة، وإذا اضطرها الأمر أن تأخذ استراحة بين الوقت والاخر، وأن تقوم بعدها براحة ورفع الاقدام لتحسين الدورة الدموية.

ارتداء أحذية مريحة

حاولي دائماً ارتداء أحذية مريحة، وتجنبي الكعب العالي قدر المستطاع، كذلك الملابس الضيقة، فاختاري الملابس الفضفاضة حتى لا تقيد الدورة الدموية.

شرب الكثير من الماء

قد يبدو شرب الكثير من الماء أمراً بديهياً، إلا أنه يساعد بشكل كبير على تقليل احتباس الماء في الجسم.

تجنب الأطعمة المصنعة

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تحتوي العديد من الأطعمة المصنعة على كميات كبيرة من الصوديوم، والتي تتسبب في زيادة انتفاخ وتورم ما بعد الولادة، لذلك احرصي على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، يحتوي على بروتين وفيه الكثير من الفاكهة والخضروات الطازجة، وحاولي الابتعاد عن السكر وملح الطعام قدر المستطاع.

استخدم الكمادات الباردة

قومي باستخدم الكمادات الباردة على مناطق متورمة مثل اليدين والقدمين، كما يمكنكِ السباحة، أن الماء والحركة سيقدمان لك الكثير من الراحة كما يقللان من تورم ما بعد الولادة.

الحركة

إن التمارين الخفيفة مثل المشي يمكن أن تعطيكِ راحة من خلال تحريك الدورة الدموية، لكن تحدثي مع طبيبك قبل البدء في أي برنامج رياضي.

ما سبب حدوث تورم ما بعد الولادة؟

ينتج جسمك أثناء الحمل أكثر بـِ 50% من الدم والسوائل التي ينتجها في العادة، وذلك لتلبية احتياجات طفلك، وتكون 25% من الوزن الذي تكتسبه السيدة أثناء الحمل من هذه السوائل الزائدة، والتي أثناء المخاض قد تُدفع إلى الوجه والأطراف، كما أن الولادة القيصرية تسبب في بعض الأحيان تورما أكثر بسبب السوائل الوريدية.