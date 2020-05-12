القاهرة - لايف ستايل
أكد وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، الأحد، أن جزءًا من المجتمع يتهاون في الالتزام بالاشتراطات الصحية، مؤكدا أن الحكومة عازمة على تشديد الإجراءات، لتقليل انتشار وباء "كورونا".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الوزير قوله "ما زال لدي ثقة بوعي الناس، لكن هناك تصرفات فردية، وجزء من المجتمع لا يلتزم بالاشتراطات الصحية، وفي الأيام المقبلة ستقوم الجهات الحكومية الأخرى بالتشديد على هذه الإجراءات، لتقليل انتقال العدوى".
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، رصد 1065 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يعتبر أكبر عدد يومي لهذه الحالات، منذ الإعلان عن دخول الوباء للدولة، في 8 مارس/ آذار الماضي، ليرتفع الإجمالي إلى 8688 حالة، وسجلت وزارة الصحة الكويتية ارتفاعا في عدد الوفيات جراء تداعيات "كوفيد 19" إلى 58، بعد تسجيل 9 حالات جديدة.
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كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" الكويتي يُؤكد أن جزءًا من المجتمع يتهاون لكنه يثق في وعي الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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