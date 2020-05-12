7 أسباب لانتفاخ القدمين أبرزها التهاب المفاصل

تعاني أغلب النساء من انتفاخ القدمين بشكل كبير في الفترات الأخيرة نتيجة الوقوف المستمر لفترات طويلة من الزمن، وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية عن أسباب انتفاخ القدمين :

- الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة - الحمل - بعض مشاكل القلب والكبد والكلى - بعض الأدوية - الجلطات السابقة - الإصابات Advertisements - التهاب المفاصل - التورم الليمفاوي - احتباس السوائل ومرض النقرس ونصحت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، بضرورة مراجعة أقرب طبيب ليقوم بالفحص وتحديد السبب المباشر ووصف العلاج المناسب حسب الحالة. قد يهمك أيضا: تعرف علي أهم الإرشادات لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم دراسة تؤكد أن الدهون حول الخصر ترفع خطر التهاب المفاصل

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