3 أعراض تؤكد انتقال فيروس كورونا عن طريق العينين

تزايدت حالات المصابين بفيروس كورونا يوميا، المعروف عنه ينتقل عبر الملامسة باليدين، أو عن طريق الرذاذ المنبعث من الأنف والفم الناتج عن العطس أو السعال.

وعلق الدكتور محمود ماضي طبيب العيون، إن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر العينين ، من خلال ملامسة العينين بيد ملوثة بالفيروس، أو تعرضها لرذاذ من الشخص المصاب، وهو الأمر الذي يزيد من نسب الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف ماضي ل "صدى البلد" أنه يمكن أن ينتقل فيروس كورونا عبر العين، عن طريق ملامسة الأيدي الأسطح المحملة بفيروس كورونا، أو من خلال الشخص مصاب، إذا تم لمس اليدين للعينين لينتقل من الشخص المصاب للشخص المريض.

وتابع ماضي، أن هناك أعراضا تشير لانتقال الفيروس عن طريق العينين، ومن أبرز ما يلي :

1- احمرار العين.

2- تهيجها.

3- تجمع إفرازات داخل العينين بشكل غير طبيعي.

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ونصح ماضي، أن الطريقة الأمثل لتجنب انتقال فيروس كورونا عبر العينين، هي بتجنب ارتداء العدسات اللاصقة؛ حيث أن بإمكانها نقل الفيروس، إذا تم نقلها بأيد ملوثة، واستبدالها بالنظارات الطبية، وتجنب ملامسة اليدين خارج المنزل للعين.

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