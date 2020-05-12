فيروس كورونا يضرب ووهان من جديد

بدأ انتشار فيروس كورونا فى مدينة ووهان الصينية وبعد شهور تمكنت الصين من السيطرة على الوضع مما اعطي امل للكثيرين، إلا أن الفيروس عاد امس للظهور مجددا فى بؤرته الرئيسية بمدينة ووهان .

وأعلنت الصين امس عودة فيروس كورونا فى ووهان وارتفاع الإصابات بشكل عام حيث سجلت الصين، أول أمس، 17 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهي اعلى زيادة يومية منذ 28 أبريل.

وذكر موقع " coronacovid19" أن الصين قامت بتخفيف القيود في الأسابيع الأخيرة بعد أن سجلت انخفاض في عدد الحالات.

و حذرت السلطات الصحية والخبراء من أن خروج البلدان من عمليات الإغلاق الصارمة وتحرك الناس بحرية أكبر من المحتمل يتسبب في عودة فيروس كورونا في الانتشار في الصين.

وخففت الصين الإجراءات الصارمة في مدينة ووهان مما أدى لظهور المرض خاصة أن الأشخاص الذين تم إثبات إصابتهم بفيروس كورونا لم تظهر عليهم اعراض من قبل ومثل هؤلاء ينشرون المرض بين الآخرين دون أن يشعروا.

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