تعرف على أهم أنواع طفح الجلد التي قد تشير للإصابة بفيروس كورونا

يحير الأطباء ظهور أنواع مختلفة من الطفح الجلدي على بعض الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19، ولا يزال الوباء الحالي لا يظهر أي علامات على التراجع حتى بعد بذل أفضل الجهود في جميع أنحاء العالم.

وتستمر الحالات في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، وأصبح العلماء في حيرة حول كيفية التعامل معه، فليس لديهم أيضًا أي بيانات يمكن الاعتماد عليها.

ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، أربكت COVID-19 العلماء بأعراض جديدة يبدو للوهلة الأولى أنها لا علاقة لها بالأمراض التاجية، ففي البداية يعتقد أنه مرض تنفسي ، وعادة ما يأتي هذا المرض شديد العدوى مع الحمى والتهاب الحلق والتعب وصعوبات في التنفس.

تدريجيا بدأت تظهر المزيد من الأعراض الجديدة، فبعض الناس بدأ يعانون من آلام العضلات والإسهال، ثم بدأ الأطفال في الإصابة بأعراض التهابية وأصابع أصابع مزرقة.

و الآن ، يحير الأطباء ظهور أنواع مختلفة من الطفح الجلدي على بعض الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19، حيث اعترافا بأن الطفح الجلدي من أعراض فيروي كورونا، وأجرى الطبيب الإسباني دراسة على 375 مريضا لدراسة هذا التطور.

مجموعة متنوعة من الطفح الجلدي

وجد العلماء أن الطفح الجلدي كان أكثر شيوعًا في المرضى الأصغر سنا وتستمر لعدة أيام، ووفقا للباحثين ، فإن الطفح الجلدي شائع في بعض الالتهابات الفيروسية، و الجدري الماء هو مثال على ذلك.

ولكن ما هو مختلف هنا هو التنوع الهائل لهذه الطفح الجلدي الناتج عن فيروس كورونا، ووفقا للتقرير التالى فإن هناك أنواع مختلفة من الطفح الجلدي التي قد تظهر في الأفراد الذين يصابون بعدوى COVID-19.

نتواءات تستمر 7 أيام

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أشارت التقارير إلى ظهور عدد من النتوءات الحمراء الصغيرة والمرتفعة والمسطحة المسماة maculopapules، والتى يمكن أن تستمر لمدة 7 أيام تقريبًا، و يلاحظ الأطباء أن هذه الأنواع من الطفح الجلدي كانت شائعة في الحالات الأكثر شدة وظهرت في نفس الوقت تقريبًا مع الأعراض الأخرى.

طفح يشبه لسعات الحشرات

هذه الطفح الجلدي الوردي أو الأبيض، غالبا ما يكون مصاحبا بحكة، لذا ابحث عن الطفح الجلدي الذي يشبه هذا، وقد تم العثور على هذا النوع من الطفح الجلدي على جسم المرضى، ولكن يمكن أن تظهر في بعض الأحيان على اليدين أيضًا.

طفح على اصبع القدم

عادة ما يوجد هذا الطفح الجلدي على أصابع الأطفال، ولكن يمكن أن تكون هناك على اليدين أيضا، وهو أكثر شيوعًا في المرضى الأصغر سنًا الذين يعانون من حالات أخف.

البثور على الأطراف

قد تظهر البثور الصغيرة أيضًا على أطراف وجذع المرضى الإيجابيين، وغالبًا ما تسبب هذه الطفح الجلدي حكة، وتظهر بشكل شائع في المرضى في منتصف العمر، وبشكل عام ، تظهر هذه الطفح الجلدي حتى قبل ظهور أي أعراض أخرى وتستمر لمدة 10 يام.

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