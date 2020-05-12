شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة عادات النظافة تقلل من العدوى والوفاة من الفيروسات بنسبة 50 ٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اتخذ الفيروس التاجي شكل جائحة خلال الأشهر الخمسة الماضية فقط، حيث انتشر الفيروس ، الذي نشأ من مدينة صغيرة في الصين، إلى أكثر من 200 دولة في العالم اليوم.

وحتى الآن ، لم يتم القضاء على هذا الفيروس ، الذي قتل مئات الآلاف وأصاب ما يزيد عن ٣ ملايين شخص، ومع ذلك ، فإن الدروس التي أعطتها للعالم ، يمكن أن تمنع المزيد من الأمراض ، ستجعلنا ناجحين في القتال والفوز.

ستصدم عندما تعلم أن حوالي 2000 شخص يموتون في جميع أنحاء العالم كل يوم بسبب الالتهابات المتكررة التي تسببها الفيروسات والبكتيريا.وفي الوقت نفسه ووفقا لتقرير موقع "Onlymyhealth.com" ، يواصل 90٪ من الناس في البلدان النامية تلقي العلاج بسبب هذه الأمراض طوال حياتهم.

ووفقًا لبحث جديد نشر في المجلة الأمريكية لمكافحة العدوى، فإنه إذا واصلنا ممارسة النظافة هذه حتى بعد انتهاء الفيروس التاجي ، فسوف يقلل من خطر الإصابة الشائعة بنسبة 50 ٪ في المستقبل. ليس هذا فقط ، ولكن سيتم أيضًا تقليل الاعتماد على المضادات الحيوية بنسبة 30٪ حول العالم.

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كيف سيغير الفيروس التاجي العالم؟ كيف سيغير الفيروس التاجي العالم؟

بعد نهاية الفيروس التاجي ، سنرى تغيرًا كاسحًا في جميع أنحاء العالم تقريبًا، فقد فهم الناس كيف تضر الفيروسات والبكتيريا بحياتهم ، لذلك سيحمل الكثير من الناس الآن معقم اليدين ، وغسل اليدين بانتظام وارتداء القناع كجزء من حياتهم.

و من الممكن أن نتبع المسافات البعيدة بشكل مستمر للسنوات 2-3 القادمة لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لهزيمة الفيروس وتجنبه، حيث يعتقد العلماء أنه إذا واصلنا هذه الممارسة ، فيمكننا منع العديد من الأمراض المميتة.



كيف ستساعد هذه العادات على الحماية من الأمراض؟ كيف ستساعد هذه العادات على الحماية من الأمراض؟

نظرًا لعادة غسل اليدين عدة مرات في اليوم واستخدام معقم اليدين في الأماكن العامة ، لن تدخل الفيروسات والبكتيريا الموجودة حولك إلى جسمك ، مما يقلل من خطر التسمم الغذائي إلى مئات العدوى والأمراض.

وبصرف النظر عن هذا ، فإن عادة ارتداء قناع أثناء الخروج من المنزل سوف تكون مفيدة للغاية (خاصة لأولئك الذين يعيشون في المدن الملوثة)، حيث يسبب التلوث أمراض الجهاز التنفسي وأمراض الرئة والسرطان والسكري وأمراض العيون وأمراض الكلى والكبد وحتى أمراض القلب. اعتد على ارتداء الأقنعة لأنها ستقلل من هذه الأمراض إلى حد كبير.