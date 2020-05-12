شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا ببريطانيا قد تتخطى عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر أحد الأساتذة كجزء من دراسة جديدة صادمة من أن الفيروس التاجي كورونا وإجراءات الإغلاق المستخدمة للسيطرة على انتشاره يمكن أن تؤدي إلى وفاة ما يقرب من 700 ألف شخص في بريطانيا وهو عدد تفوق على اعداد ضحايا الحرب العالمية الثانية.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية يتوقع الباحثون أنه بدون لقاح يمكن أن تضطر بريطانيا إلى الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي حتى عام 2024 من أجل التغلب على كوفيد 19، ولكن إذا حوصرت بريطانيا في حالة ركود نتيجة لذلك ، فقد يموت أكثر من 675 ألف شخص بسبب الفيروس وسوء الرعاية الصحية والفقر على مدى السنوات الخمس المقبلة ، حسبما يحذر الخبراء.

هذا الرقم ، الذي يأتي من دراسة جديدة بقيادة فيليب توماس أستاذ إدارة المخاطر في جامعة بريستول ، أعلى من حوالي 525 ألف من الأفراد المدنيين والعسكريين من بريطانيا الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية، وقال البروفيسور توماس لصحيفة صنداي إكسبريس: "الفقر يقتل بالتأكيد مثل الفيروس التاجي.

فيما حذر الدكتور يوهان جيسكي ، من معهد كارولينسكا في ستوكهولم ، من أن عمليات الإغلاق الكلية غير ضرورية لأن الفيروس لا يمكن إيقافه، على الرغم من أنه يعترف بفائدة منع المستشفيات من الإرهاق ، والتي تقول حكومة المملكة المتحدة ، كان هدفها طوال الوقت.

Advertisements

موضحا أنه لا يوجد الكثير مما يمكننا فعله لمنع هذا الانتشار فقد يؤدي الإغلاق إلى تأخير الحالات الحادة لفترة من الوقت ، ولكن بمجرد تخفيف القيود ، ستظهر الحالات مرة أخرى.

وتقدر الدراسة ، التي من المقرر نشرها في مجلة Scientific Science Nanotechnology Perceptionions ، أن حوالي 150ألف شخص سيموتون بسبب فيروسات تاجية على مدى خمس سنوات في ظل ظروف شبه مغلقة.

ويأتي البحث بعد أن وجدت دراسة أخرى أجراها باحثون من جامعة إيست أنجليا (UEA) أن أوامر البقاء في المنزل وإغلاق جميع الأعمال غير الضرورية كان لها تأثير ضئيل على مكافحة فيروسات التاجية في أوروبا، بعد أن نظر باحثو UEA في مجموعة من تدابير التباعد الاجتماعي المعتمدة في 30 دولة أوروبية من حظر التجمعات الجماهيرية ، إلى جانب إغلاق المدارس وبعض الأعمال غير الضرورية ، خاصة في المستشفيات.