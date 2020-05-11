داوود عبدالرؤوفالإثنين 2020/5/11 11:58 م بتوقيت أبوظبي
سجلت إسرائيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال ساعات نهار الاثنين، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 258 حالة.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إنه تم تسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس ما رفع عدد الإصابات إلى 16506.
وأضافت الوزارة أن 66 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وأن 51 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة، ولفتت إلى أن 11843 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.
وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها في شهر مارس/ آذار الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في إسرائيل.. 16506 إصابة و258 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.