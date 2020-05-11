كورونا في إسرائيل.. 16506 إصابة و258 وفاة

سجلت إسرائيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال ساعات نهار الاثنين، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 258 حالة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إنه تم تسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس ما رفع عدد الإصابات إلى 16506.

وأضافت الوزارة أن 66 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وأن 51 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة، ولفتت إلى أن 11843 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها في شهر مارس/ آذار الماضي.

