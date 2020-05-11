تركيا تفرض إغلاقا كاملا لأربعة أيام بدءا من السبت المقبل المزيد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الإثنين، فرض حظر تجوال جديد لمدة 4 أيام تبدأ السبت المقبل 16 مايو/أيار الجاري ويستمر حتى مساء الثلاثاء؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع مع الحكومة عقده عبر تقنية الفيديو-كونفرانس، تناول آخر المستجدات المتعلقة بتفشي الفيروس في البلاد.



وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، إن أردوغان أشار إلى أنه كان أعلن الإثنين الماضي عن تخفيف القيود والتدابير الاحترازية التي كانت قد اتخذتها تركيا في وقت سابق لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأردف قائلا: "لا خروج من المنازل دون استخدام الكمامة، ولا بد من الحفاظ على المسافة الاجتماعية اللازمة، والبعد عن الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين والعناية بالنظافة، واتباع جميع التعليمات التي نشرناها من أجل تسهيل حياتنا في الأونة المقبلة".

وأشار أردوغان إلى ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس، وتناقص أعداد الوفيات، وأعلن أيضاً رفع قيود الدخول والخروج من وإلى 9 ولايات ليرتفع العدد إلى 16 والإبقاء عليه 15 تحت الحظر.



Advertisements

وكان الرئيس التركي أعلن، الإثنين الماضي، أن عملية التعايش ستبدأ اليوم الإثنين، مؤكدًا على إعادة فتح مراكز التسوق وصالونات الحلاقة والتجميل.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة إسطنبول، تشغيل وسائل النقل العامة بكامل طاقتها، تنفيذًا لقرار صادر من الجهات المعنية أمس، والذي أكد أن وسائل المواصلات والنقل ستعمل بنسبة 100% بالمدينة.

في المقابل، تنتقد المعارضة التركية هذه الخطوة، مشيرة إلى أن أردوغان يخاطر بصحة المجتمع، لإنقاذ الاقتصاد التركي من عثرته وأوضاعه المتردية.

وكانت وزارة الصحة التركية، سجلت 55 حالة وفاة وإصابة 1114 أخرين بفيروس كورونا.

وذكرت أن العدد الكلي للوفيات بلغ 3841 وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات 139771 إصابة منذ وصول الوباء إلى البلاد.