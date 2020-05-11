المتحدث باسم الجيش الليبي: قبول الجيش للتفويض الشعبي يعني إسقاط الاتفاق السياسي المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/5/12 12:44 ص بتوقيت أبوظبي
أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن تركيا نقلت 17 ألف إرهابي من سوريا إلى البلاد لدعم مليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج خلال قتاله ضد الجيش الوطني.
وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي ببنغازي مساء الإثنين، إن "قواتنا المسلحة تقوم بواجباتها في محاربة الإرهاب ومستمدة شرعيتها من الشعب الليبي"، مشيراً إلى أن قبول الجيش للتفويض الشعبي يعني إسقاط الاتفاق السياسي، وما نتج عنه من كيانات سياسية.
واتفاق "الصخيرات" بالمغرب وقَّع بين أعضاء في البرلمانيْن المتنازعيْن في ليبيا وشخصيات سياسية، اتفاقًا برعاية الأمم المتحدة، أدى إلى تشكيل حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.
وأضاف المسماري: أن الأمم المتحدة لا تنقل إلا وجهة نظر جماعة الإخوان الإرهابية، وتتغافل عما يحدث على أرض الواقع.
وقال إن البيان الخماسي لدول الإمارات ومصر واليونان وفرنسا يعد وثيقة اعتراف من المجتمع الدولي بمهام الجيش الليبي في محاربة المتطرفين والغزاة الأتراك.
وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي، أن استهداف القوات لقاعدة معيتيقة بعدة صواريخ لأنها أصبحت تهديدا ليس على المنطقة بالكامل والمدنيين بمحيط طرابلس.
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