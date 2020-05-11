التحالف العربي: 137خرقا حوثيا لهدنة اليمن في 24 ساعة المزيد

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الإثنين، ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن 137 خرقا حوثيا لهدنة اليمن في 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف العربي، في بيان له، إن الانتهاكات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وأوضح التحالف في بيان، إن حصيلة الانتهاكات الحوثية لهدنة اليمن منذ إعلان وقف إطلاق النار وصل إلى 3188 خرقا.

وأكد البيان التزام التحالف بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وتطبيق أقصى درجات ضبط النفس مع الاحتفاظ بحق الرد المشروع على الانتهاكات الحوثية.

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وفي وقت سابق أمس الأحد، كذب التحالف العربي مزاعم الحوثيين بترحيل السعودية 800 صومالي إلى اليمن عبر محافظة الجوف.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن المزاعم الحوثية تعد امتدادا للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها المليشيا الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن.



واتهم المالكي، المليشيا الحوثية الإرهابية بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من 8 آلاف مهاجر من الدول الأفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة ومن بينهم النساء والأطفال في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وأكد أن مليشيا الحوثي تحاول استغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس كورونا لمحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.