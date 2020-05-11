كيف تجعلين دورتك الشهرية تنتهي بسرعة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تبحث العديد من السيدات على بعض الطرق التي تساعد على تسريع إنهاء الدورة الشهرية، خاصةً عندما يكون لديها مخطط ما أو تريد الذهاب إلى الشاطئ، وفي بعض الأحيان يكون السبب صحيا.

وسنستعرض بعض الطرق التي يمكنك تجربتها لتسريع إنهاء الدورة الشهرية، بعضها آمن وأخرى عليكِ استشارة الطبيب قبل البدء بها.

وسائل منع الحمل الهرمونية

يمكنكِ استخدام حبوب منع الحمل أو إبر منع الحمل، لأنها تقلل من التقلصات وتقلص عدد أيام الدورة الشهرية كل شهر، لكن قد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن تصبح الدورة الشهرية أقصر.

لكن حبوب منع الحمل أو الإبر تصرف بوصفة طبية فقط، لذلك يمكنك التحدث مع طبيبك وتحديد النوع الأفضل بالنسبة لكِ ولصحتك.

ممارسة الرياضة بانتظام

يؤدي الحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى تعزيز الصحة العامة للجسم، ويساعد أيضًا على تخفيف تدفق الدورة الشهرية، وقد يقلل أيضًا من عدد أيام الدورة الشهرية، إذ تقلل التمارين الرياضية من احتباس الماء في الجسم، وذلك يخفف من الانتفاخ ويقلل من التقلصات.

لكن تحدثي مع طبيبك عن ذلك، لأن التمارين الرياضية المفرطة قد تؤثر سلبًا على صحتك الهرمونية، وهذا قد يؤدي إلى انقطاع الدورة الشهرية ويؤثر سلبًا على صحتك الإنجابية.

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الحفاظ على وزن صحي

يمكن أن تؤثر تقلبات الوزن على الدورة الشهرية وجعلها غير منتظمة، فالسيدات اللواتي يعانين من الوزن الزائد تكون دورتهن الشهرية غزيرة وطويلة، وذلك بسبب زيادة إنتاج هرمون الاستروجين من الخلايا الدهنية عندهن.

لذلك إذا كنتِ تعانين من دورة شهرية غزيرة ومؤلمة تحدثي مع طبيبك لإعطائك بعض النصائح لفقدان الوزن بشكل آمن وتدريجي.

الحصول على العناصر الغذائية الصحيحة

بعض المغذيات الدقيقة مثل فيتامينات B يعد ضرورياً لصحتك بشكل عام، كما يمكنها تخفيف فترات الدورة الشهرية وتخفيف أعراضها.

فيتامين B6 هو أحد العناصر الغذائية التي يمكن أن تؤثر على الدورة الشهرية، ويتواجد بشكل طبيعي في الأطعمة مثل البيض والأسماك والدواجن، إذ يعمل على زيادة هرمون البروجسترون مع تقليل هرمون الاستروجين في الجسم، وهذا يساعد في تحسين وظيفة الغدة النخامية وهرمونات الدورة الشهرية.

العلاجات العشبية

قد تساعد بعض العلاجات العشبية أيضًا في تخفيف الدورة الشهرية الطويلة والمؤلمة، مثل الشمر والزنجبيل وأوراق التوت، لكن يجب عليكِ التحدث مع طبيبك قبل تناولها.