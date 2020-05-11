تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تارت الكرانبيري

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- كرانبيري : عبوة (أحمر / مجمد)

- سكر : كوب

- لوز : نصف كوب (شرائح)

- البيض : 2 حبة

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (مذوبة)

- خلاصة اللوز : ملعقة صغيرة

- طحين : كوب

- سكر البودرة : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير اخلطي الكرانبيري مع نصف كوب من السكر واللوز الشرائح في وعاء.

بطني صينية التارت بالقليل من الزبدة وورق الزبدة.

ضعي مزيج الكرانبيري والسكر واللوز في الصينية.

اخفقي البيض والزبدة وخلاصة اللوز وباقي كمية السكر والطحين في وعاء بالمضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات.

صبي المزيج فوق الكرانبيري في الصينية.

اخبزي التارت في فرن محمى على درجة حرارة 325 درجة لمدة 45 دقيقة حتى ينضج.

ازيلي الصينية من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً.

عند التقديم رشي السكر البودرة وقطعيها وقدميها.

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