تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بروستد الدجاج المشوي



المقادير

- أفخاذ الدجاج : كيلو ونصف

- دقيق الذرة : نصف كوب

- دقيق : نصف كوب

- ملح : ملعقة صغيرة ونصف

- فلفل حريف : ملعقة صغيرة ونصف

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة (يابس)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- حليب : نصف كوب

- الزبدة : ثلث كوب (مذوبة)

طريقة التحضير

أاخلطي دقيق الذرة، الدقيق، الملح، الفلفل الحريف، الأوريغانو والفلفل الأسود في وعاءٍ كبير.

ضعي الحليب في وعاءٍ ثانٍ.

غمّسي قطع الدجاج في الحليب ثمّ خليط الدقيق.

صفّي أفخاذ الدجاج في صينية فرن.

ادهني الدجاج بالزبدة المذوّبة.

اخبزي الصينية في فرنٍ محمّى على حرارة 375 درجة مئوية لحوالي 50 دقيقة، وقدميه ساخناً.

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