طريقة إعداد وتحضير بروستد الدجاج على الطريقة السعودية

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- لتتبلية الدجاج : ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ملعقتان صغيرتان

بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

بابريكا : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

شطة مجروشة : نصف ملعقة صغيرة

بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة

الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

هيل : ملعقتان صغيرتان (مطحون)

أوريغانو : ملعقتان صغيرتان (مجفف)

الخردل : نصف ملعقة صغيرة (مجفف مطحون)

الكزبرة : ملعقتان صغيرتان (مطحونة) - للتغليفة : لبن زبادي : كوبان

الطحينية : ربع كوب

طحين : كوبان

مرق دجاج : 1 مكعب (مفتت) - الدجاج : دجاجة (مقطعة 8 قطع مغسولة و منظفة)

- الزيت : غزير (للقلي)

طريقة التحضير 1. اخلطي الملح والتوابل جميعها في طبق. 2. في وعاء آخر اخلطي اللبن الزبادي والطحينة وحركي بالشوكة جيداً حتى تمتزج المكونات. 3. اصنعي ثقوب في قطع الدجاج بواسطة الشوكة. 4. ثم اغمسي الدجاج بخليط اللبن والطحينة وضعي الطبق في الثلاجة لمدة ساعتين. Advertisements 5. سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار عالية. 6. ضعي الطحين ومكعب مرق الدجاج المفتت في طبق واخلطيهم. 7. أزيلي قطع الدجاج من خليط اللبن والطحينة ثم اغمسيه بالطحين لعمل طبقة تغلفه. 8. اقلي الدجاج بالزيت الحار حتى يصبح ذهبي اللون. 9. ضعي الدجاج في طبق على ورق المطبخ ثم انقليه إلى طبق التقديم وقدميه ساخناً إلى جانب السلطة والبطاطس المقلية. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير كفتة الدجاج مع الأرز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سبانخ بزيت الزيتون والفلفل الحار

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